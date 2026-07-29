Feuerpause vorbei
USA wehren iranischen „Überraschungsangriff“ ab
Nach einigen Tagen ohne gegenseitige Angriffe fliegen erneut die Raketen zwischen dem Iran und den US-Verbündeten im Nahen Osten. Die US-Armee wehrte in der Nacht auf Mittwoch eigenen Angaben zufolge einen iranischen „Überraschungsangriff“ – offenbar auf Jordanien – ab. Gleichzeitig führten die USA und Saudi-Arabien Angriffe auf „mit dem Iran verbündete Terroristen“ im Irak durch.
Dabei sind nach Angaben einer inzwischen in die irakische Armee eingegliederten früheren pro-iranischen Miliz mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Vom Irak aus sollen in den vergangenen Tagen mehr als zwei Dutzend Drohnenangriffe ausgeführt. Die Milizen im Irak seien von den iranischen Revolutionsgarden „angewiesen“ worden, „US-Streitkräfte und die saudische Energieinfrastruktur anzugreifen“.
Saudis sprechen von „Selbstverteidigung“
„Die Revolutionsgarden und ihre terroristischen Stellvertreter müssen diese Angriffe einstellen, um weitere militärische Reaktionen der USA zu vermeiden.“ Das saudi-arabische Verteidigungsministerium erklärte seinerseits, es habe zusammen mit den USA „dem Iran loyale terroristische Milizen“ im Irak angegriffen. Dabei habe es sich um „Selbstverteidigung“ gehandelt.
Einige Stunden zuvor hatte das Ministerium erklärt, „mit dem Iran in Verbindung stehende Milizen“ hätten erneut vom Irak aus Drohnenangriffe auf Saudi-Arabien geflogen. Die Drohnen seien abgefangen worden.
Waffenpause wegen Diplomatie oder Munitionsmangel?
Laut dem US-Regionalkommando CENTCOM feuerten die iranischen Revolutionsgarden ihrerseits Raketen am Dienstag trotz der vorerst eingestellten US-Angriffe ab. Welches Ziel der Angriff hatte, wurde nicht genannt. Nach Informationen des US-Nachrichtenportals „Axios“ flogen die Raketen in Richtung eines US-Stützpunktes in Jordanien.
US-Präsident Donald Trump hatte die Angriffe im Iran nach eigenen Angaben gestoppt, um laufenden Verhandlungen mit Teheran eine weitere Chance zu geben. „Wir sind in sehr tiefgehenden Verhandlungen mit dem Iran“, sagte er „Axios“. Zuvor hatte das US-Militär fast zwei Wochen lang jede Nacht Ziele im Iran angegriffen.
Grund für den plötzlichen Angriffsstopp könnte aber auch etwas anderes sein: Nach Informationen des Fernsehsenders CNN hatten sich US-Vizepräsident JD Vance und Generalstabschef Dan Caine besorgt über eine Eskalation des Konflikts gezeigt. Unter anderem habe Caine auf schwindende Munitionsreserven der USA hingewiesen, hieß es unter Berufung auf informierte Personen. Der „New York Times“ zufolge geht es dabei vor allem um Luftabwehr-Munition wie Patriot-Raketen.
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