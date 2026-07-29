Tränen nach WM-Coup! Sogar Kommentatoren staunen

Von der eBundesliga in den Zocker-Olymp – Andres Torres, der einst mit Red Bull Salzburg zahlreiche Erfolge gefeiert hatte, schnappte sich mit seinem Schützling Razvan Puiu sensationell den Weltmeistertitel! Anschließend gab es – auch bei den Kommentatoren – kein Halten mehr.
Der in Wien beheimatete Spanier war der erste FIFA-eSportler, der von einem österreichischen Klub (Red Bull Salzburg) unter Vertrag genommen wurde. Und rasch machte er sich als dreifacher österreichischer Meister in der Szene einen Namen.
Krimi im Finale
Mittlerweile werkt Torres als erfolgreicher Coach. Am Sonntag durfte der Strahlemann den wichtigsten und größten Titel seiner Karriere bejubeln. Sein rumänischer Schützling Razvan Puiu gewann in Paris das Finale der FC Pro World Championship gegen den Deutschen Levy Finn Rieck mit 6:5 – die Sensation war perfekt!
Emotionaler Moment
Nach dem Abpfiff auf der Playstation flossen bei Torres, der bei den Spielen stets an der Seite von Puiu ist, die Freudentränen. „Ich wusste ganz genau, dass wir wirklich Weltmeister werden können. Dann nach Abpfiff habe ich einfach begonnen zu weinen, meinen Spieler zu umarmen, daran zu denken, was wir alles diese Saison erlebt und durchgemacht haben“, blickt er im Gespräch mit der „Krone“ auf den emotionalen Moment zurück.
Auch Kommentatoren können es nicht fassen
Nun fühle er sich „wie in einer Traumwelt“. „Es ist unfassbar für mich. Die Kommentatoren hatten von einer Robin-Hood-Story geredet: ‘Die Mannschaft aus Rumänien hat den Reichen die Punkte und den Pokal wegschnappen können, jeden Spieler von Manchester City und RB Leipzig besiegt und ist Weltmeister geworden!‘“
Mega-Gewinn und Diamanten-Status
Als Belohnung gibt es für die beiden nicht nur die Weltmeister-Trophäe, sondern auch einen Siegerscheck in der Höhe von 250.000 US-Dollar (rund 220.000 Euro). Torres verrät: „Razvan kauft sich seine Wohnung in Bukarest und ich investiere meinen ganzen Gewinn!“ Und die beiden haben nun zwölf Monate lang den sogenannten „Diamanten-Status“. Heißt, es winken VIP-Tickets für das Champions-League-Finale, Formel-1-Rennen, Musikkonzerte und vieles mehr …
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.