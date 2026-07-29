Tränen nach WM-Coup! Sogar Kommentatoren staunen

Emotionaler Moment

Nach dem Abpfiff auf der Playstation flossen bei Torres, der bei den Spielen stets an der Seite von Puiu ist, die Freudentränen. „Ich wusste ganz genau, dass wir wirklich Weltmeister werden können. Dann nach Abpfiff habe ich einfach begonnen zu weinen, meinen Spieler zu umarmen, daran zu denken, was wir alles diese Saison erlebt und durchgemacht haben“, blickt er im Gespräch mit der „Krone“ auf den emotionalen Moment zurück.