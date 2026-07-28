„Schere heben“: Was bedeutet das Jugendwort?

Begriff kommt aus der Gaming-Szene

Mit „Schere“ entschuldigt man sich für einen Fehler. Die Herkunft des Ausdrucks ist umstritten. Wahrscheinlich stammt er aus der Gaming-Szene: Erstmals wurde der Ausdruck in einer Live-Übertragung des Spiels „Fall Guys“ von zwei Streamern verwendet. In dem Spiel war einer der Charaktere mit einem „Mr. Krabs“-Kostüm ausgestattet. Da die Krabbe keine Hand hat, die sie heben kann, um sich für einen Fehler zu entschuldigen, blieb dem Spieler dann nichts anderes übrig, als „die Schere zu heben“.