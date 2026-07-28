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Sky-Experte Hamann:

„Ein Kegelabend und ein UNO-Turnier reichen nicht“

Fußball International
28.07.2026 18:35
Die Zukunft von Sasa Kalajdzic bei Wolverhampton ist offen.
Die Zukunft von Sasa Kalajdzic bei Wolverhampton ist offen.(Bild: GEPA)
Porträt von Florian Gröger
Von Florian Gröger

Didi Hamann spricht als Sky-Experte immer Klartext: Was der größte Fehler von Deutschlands Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann war, wo er Österreichs Baustellen ortet und welche Erwartungen er an unsere Trainer-Exporte hat.

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Beim Saisonstart-Termin von Sky in der Eventlocation 47.wien sprach die „Krone“ mit Experte Didi Hamann (106 Spiele für Bayern, 191 für Liverpool, 59 im Nationalteam) über

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