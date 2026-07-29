Frau lebt in ständiger Angst vor ihrem Ex-Mann

Alles nur ein Zufall oder böswilliger Vorsatz?

Vorwürfe, die der Mann vehement bestreitet. Im Prozess rechtfertigte der Angeklagte die auffälligen „Kontaktaufnahmen“ mit seiner nahegelegenen Arbeitsstelle und Einkäufen im Supermarkt, in dem – Zufall oder nicht – ausgerechnet seine Ex-Frau beschäftigt ist. Als Zeugin geladen, ließ die Frau keinen Zweifel an ihrer Sicht der Dinge: „Er verdreht alles.“ Der 47-Jährige verliere schnell die Nerven, habe sie bedroht, sei bewusst vor ihrer Wohnung stehen geblieben – eine der Drohungen habe sie sogar gefilmt.