Neue Abfahrtssperren zwischen Hoffnung und Sorge

Positiver gestimmt ist hingegen Pfarrwerfens ÖVP-Bürgermeister Bernhard Weiß: „Das Pilotprojekt ist gut, die geplante Sperre der Abfahrt Pfarrwerfen aber natürlich schwierig.“ Ob diese längerfristig bleibe, lasse sich noch nicht sagen. Besser gefällt Weiß die Idee einer Dosierampel vor der Ausfahrt Pfarrwerfen. „Das würde unser Problem lösen, weil dann der Verkehr bei uns wieder fließt und keiner mehr wegen Stau abfährt.“ Klar ist für ihn: „Der Verkehr ist nach wie vor problematisch und es muss eine Lösung kommen.“