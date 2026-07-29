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Paw Patrol auf großer abenteuerlicher Reise

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29.07.2026 06:38
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Am 6. August kommen die kleinen PAW-Patrol Helden wieder auf die große Kinoleinwand. Dieses Mal verschlägt es die Truppe auf eine tropische Insel, wo sie die dortigen urzeitlichen Bewohner retten müssen. Zum Kinostart verlosen wir tolle Fanpakete. 

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Nachdem ihr Schiff in einen mysteriösen Sturm gerät, landen die PAW-Patrol-Welpen auf einer unbekannten tropischen Insel, auf der Dinos leben. Dort treffen sie auf Rex, einen Welpen, der vor Jahren auf der Insel gestrandet ist und sich seitdem zu einem Dino-Experten entwickelt hat. Als Bürgermeister Besserwisser, Erzrivale der PAW Patrol, rücksichtslos mit dem Abbau der natürlichen Ressourcen der Insel beginnt, löst er damit unbeabsichtigt den Ausbruch eines großen Vulkans aus. Die PAW-Patrol-Welpen werden in eine Reihe von spannenden, riesigen Dinosaurier-Rettungsaktionen verwickelt, größer als alles, was sie je zuvor erlebt haben, während sie Besserwisser aufhalten müssen, um die Insel zu schützen.

(Bild: © 2026 Paramount Pictures & Spin Master Ltd. PAW PATROL /Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2026 Paramount Pictures & Spin Master Ltd. PAW PATROL /Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2026 Paramount Pictures & Spin Master Ltd. PAW PATROL /Constantin Film Österreich)

Mitmachen und gewinnen
Zum Kinostart am 6. August verlosen wir eines von drei Filmpaketen, bestehend aus zwei Kinotickets sowie je einem Rucksack, einem Pup Sqaud Racer Chase, Pup Sqaud Racer Marshall oder Pup Sqaud Racer Rocky sowie einem Radiergummi Set.

(Bild: © 2026 Paramount Pictures & Spin Master Ltd. PAW PATROL /Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2026 Paramount Pictures & Spin Master Ltd. PAW PATROL /Constantin Film Österreich)

Einfach das unten stehende Formular bis zum 6. August ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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