„Scorer-Punkte gehören auf meiner Position dazu!“

Im Februar 2020 war Sturm-Youngster Phillip Verhounig von der WAC-Akademie direkt in jene von Salzburg gewechselt, entwickelte sich dort zu einem der größten Offensivtalente in Österreich. So erzielte der 20-Jährige in der abgelaufenen Saison 13 Tore für Salzburgs-Farmteam Liefering in der 2. Liga. Nun folgt nach sechs Jahren der Wechsel zurück zum WAC. „Ich wollte mich nach tollen Jahren in Salzburg einer neuen Herausforderung stellen und einfach den nächsten Schritt machen“, betont Verhounig.