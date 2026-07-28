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WAC-Neuling Verhounig

„Scorer-Punkte gehören auf meiner Position dazu!“

Fußball National
28.07.2026 19:01
Phillip Verhounig ist nach sechs Jahren in Salzburg zurück beim WAC.
Phillip Verhounig ist nach sechs Jahren in Salzburg zurück beim WAC.(Bild: Florian Pessentheiner)
Porträt von Marcel Santner
Von Marcel Santner

Die Tinte ist trocken! WAC holt das Top-Sturmtalent Phillip Verhounig aus Salzburg heim, der 20-Jährige signierte gleich für drei Saisonen im Lavanttal und wird die Rückennummer 23 tragen. Der Kärntner hat auch große Ziele: „Ich will mich einbringen und ein wichtiger Spieler werden!“

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Im Februar 2020 war Sturm-Youngster Phillip Verhounig von der WAC-Akademie direkt in jene von Salzburg gewechselt, entwickelte sich dort zu einem der größten Offensivtalente in Österreich. So erzielte der 20-Jährige in der abgelaufenen Saison 13 Tore für Salzburgs-Farmteam Liefering in der 2. Liga. Nun folgt nach sechs Jahren der Wechsel zurück zum WAC. „Ich wollte mich nach tollen Jahren in Salzburg einer neuen Herausforderung stellen und einfach den nächsten Schritt machen“, betont Verhounig.

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