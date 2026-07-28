„Scorer-Punkte gehören auf meiner Position dazu!“

Die Tinte ist trocken! WAC holt das Top-Sturmtalent Phillip Verhounig aus Salzburg heim, der 20-Jährige signierte gleich für drei Saisonen im Lavanttal und wird die Rückennummer 23 tragen. Der Kärntner hat auch große Ziele: „Ich will mich einbringen und ein wichtiger Spieler werden!“
Im Februar 2020 war Sturm-Youngster Phillip Verhounig von der WAC-Akademie direkt in jene von Salzburg gewechselt, entwickelte sich dort zu einem der größten Offensivtalente in Österreich. So erzielte der 20-Jährige in der abgelaufenen Saison 13 Tore für Salzburgs-Farmteam Liefering in der 2. Liga. Nun folgt nach sechs Jahren der Wechsel zurück zum WAC. „Ich wollte mich nach tollen Jahren in Salzburg einer neuen Herausforderung stellen und einfach den nächsten Schritt machen“, betont Verhounig.
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