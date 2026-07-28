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Skandal in MA 11

Neue Schock-Fälle: Wiener Behörde braucht Reform!

Wien
28.07.2026 18:00
Blick in einer der vielen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche.
Blick in einer der vielen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche.(Bild: Wiener Kinder- und Jugendhilfe)
Porträt von Michael Pommer
Von Michael Pommer

Ein Sprung aus dem Fenster. Der Mord auf dem Friedhof. Ein toter 14-Jähriger. Und viel Geld für oft dubiose Vereine. Eine Behörde in massiver Kritik. Krone+ zeichnet das Versagen und Wegsehen in der Wiener Magistratsabteilung nach.

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Was tun mit psychisch auffälligen Kindern und Jugendlichen, mit Hochrisiko-Klienten, Systemsprengern und schwer Traumatisierten? Diese Frage wird Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (Neos) wohl neu denken müssen, denn das bisherige System der zuständigen MA 11 ist gescheitert. Das belegen mehrere Fälle:

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