Neue Schock-Fälle: Wiener Behörde braucht Reform!

Ein Sprung aus dem Fenster. Der Mord auf dem Friedhof. Ein toter 14-Jähriger. Und viel Geld für oft dubiose Vereine. Eine Behörde in massiver Kritik. Krone+ zeichnet das Versagen und Wegsehen in der Wiener Magistratsabteilung nach.
Was tun mit psychisch auffälligen Kindern und Jugendlichen, mit Hochrisiko-Klienten, Systemsprengern und schwer Traumatisierten? Diese Frage wird Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (Neos) wohl neu denken müssen, denn das bisherige System der zuständigen MA 11 ist gescheitert. Das belegen mehrere Fälle:
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