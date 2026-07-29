Auftakterfolg! Potapova lässt Legende keine Chance

Die 25-jährige Österreicherin Anastasia Potapova hat die ehemalige Weltranglistenerste Venus Williams beim Washingtoner Frauen-Tennisturnier klar in zwei Sätzen geschlagen.
Die Ende des Vorjahres eingebürgerte gebürtige Russin besiegte die 46-jährige US-Amerikanerin in der Nacht auf Mittwoch (MESZ) in der Auftaktrunde nach 54 Minuten mit 6:3 und 6:3.
Sieben Grand-Slam-Titel
Williams gewann insgesamt sieben Grand-Slam-Titel im Einzel. Ihre jüngere Schwester Serena (44) holte 23 Grand-Slam-Einzeltitel.
Nun gegen Shnaider
Im Achtelfinale wartet nun das Duell mit Diana Shnaider. Die Russin ist in Washington an Nummer vier gesetzt.
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