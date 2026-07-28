Entscheidung zu Google-Vollausbau fällt erst 2027

Im zweiten Halbjahr 2027 soll feststehen, ob der geplante Vollausbau des Rechenzentrums von Google im oberösterreichischen Kronstorf genehmigt wird. Indessen prallen weiter Argumente von Befürwortern und Kritikern aufeinander.
Eine Serverfarm auf 50 Hektar und Investitionen von mehreren Milliarden Euro – seit bekannt wurde, dass der US-Konzern Google in Kronstorf in Oberösterreich eines seiner größten Rechenzentren in Europa errichtet, ist ein Streit über das Megaprojekt entbrannt. Die Fronten:
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