Wie „TikTok-Hexen“ uns Liebe und Geld versprechen

Gesundheit kann man bekanntlich nicht kaufen, und ähnlich verhält es sich mit der großen Liebe oder einem besonderen Geldsegen. Oder etwa doch? Denn das Geschäft sogenannter „TikTok-Hexen“ boomt! Sie verkaufen ihre Dienstleistung in Form von personengerichteten Zaubersprüchen über soziale Netzwerke, lassen sich von ihren Followern nicht nur sprichwörtlich in die Karten schauen und generieren damit stattliche Umsätze.