Wie „TikTok-Hexen“ uns Liebe und Geld versprechen

Moderne Hexen beziehungsweise Menschen, die sich als solche ausgeben, versprechen Gesundheit, Liebesglück oder Reichtum ganz einfach mittels Fern-Zauber. Krone+ stellte ein magisches Angebot auf die Probe und fand heraus, warum derartige Versprechen gefährlich werden können.
Gesundheit kann man bekanntlich nicht kaufen, und ähnlich verhält es sich mit der großen Liebe oder einem besonderen Geldsegen. Oder etwa doch? Denn das Geschäft sogenannter „TikTok-Hexen“ boomt! Sie verkaufen ihre Dienstleistung in Form von personengerichteten Zaubersprüchen über soziale Netzwerke, lassen sich von ihren Followern nicht nur sprichwörtlich in die Karten schauen und generieren damit stattliche Umsätze.
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