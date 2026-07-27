Nach Todesdrama folgt Maly auf „zweiten Vater“ Bär

Maly hatte seine aktive Karriere 2017 beendet und war dann gleich ins Trainergeschäft eingestiegen. Dem blieb er bis zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris treu, zuletzt als Trainer von Heiko Gigler. „Ich bin dann aus dem Trainerwesen raus, familiär mit zwei kleinen Kindern war das nicht mehr möglich.“ In Folge hatte er die Stelle des OSV-Nachwuchskoordinators erhalten und war als solcher offizieller Vertreter Bärs. „Man denkt bei so einer Klausel darüber nach, dass es zu so einer Situation kommen könnte“, so Maly. Dass genau das eingetreten ist, kam aber unerwartet.