Mehr Geld für Soldaten, Pfusch beim Zivildienst

Zustimmung der Opposition nötig

Das große Problem dabei: Dafür braucht es eine Verfassungsmehrheit und damit die Zustimmung einer Oppositionspartei. Die Regierung will diesen Automatismus gleich mitbeschließen und kündigt Gespräche mit FPÖ und Grünen an. Die FPÖ wollte dem von der Wehrdienstkommission favorisierten „Österreich-Modell“ mit acht Monaten Grundwehrdienst, zwei Monaten Milizübungen und zwölf Monaten Zivildienst zustimmen. Ob sie bei dem nun erzielten Kompromiss mitgeht, ist fraglich.