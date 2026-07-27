Mama-Influencerin nach TikTok-„Trend“ erschossen

Mama-Influencerin begeisterte Tausende

Unter dem Namen „mrsgilson“ hatte sich Sara Gilson auf TikTok eine große Fangemeinde aufgebaut. Als Mama-Influencerin teilte sie Einblicke in ihren Familienalltag, sprach offen über das Leben als Mutter und gab Mode- und Lifestyle-Tipps. Gerade diese Mischung aus Ehrlichkeit und Alltagsnähe macht Mama-Influencerinnen so erfolgreich – viele Follower fühlen sich ihnen besonders verbunden und vertrauen ihnen.