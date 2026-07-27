Aufgeschrecktes Pony verletzt Wanderer schwer

Ein Wanderer hatte in St. Gerold (Vorarlberg) den markierten Weg verlassen und eine Weide betreten. Dort wurde er von einem aufgeschreckten Pony getreten – mit schlimmen Folgen für den Mann.
Am Montagvormittag wanderte ein Schweizer Paar von St. Gerold in Richtung Blons. Aufgrund einer Unachtsamkeit kamen die beiden vom markierten Weg ab und verirrten sich auf eine steil abfallende Weide für Ponys und Ziegen.
Bei dem Versuch, über den Hang wieder zum rund 50 Meter höher gelegenen Pfad aufzusteigen, erschreckten sie eines der Tiere. Das Pony versetzte dem Mann einen heftigen Tritt gegen den Oberkörper, woraufhin dieser den Abhang hinunterstürzte.
Rettung aus der Luft
Der Verunfallte kam im Bereich eines Weidezauns zum Liegen. Er war zwar ansprechbar, konnte sich aber aufgrund seiner Verletzungen nicht mehr selbstständig aufrichten. Seine Lebensgefährtin setzte umgehend die Rettungskette in Gang.
Der Schweizer wurde schließlich von der Bergrettung geborgen und mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.
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