Mann attackiert Frauen mit Messer – eine schwanger

Zeugen hielten Verdächtigen fest

„Plötzlich haben wir einen Mann mit zwei Messern vorbeilaufen sehen, er hat auf drei Menschen eingestochen“, sagte die Augenzeugin Kheira Dellabed der Nachrichtenagentur AFP vor Ort. Sie arbeitet als Kellnerin in einem Restaurant in der Nähe. „Dann war da ein junger Mann mit einem kleinen Koffer, er hat ihn mit dem Koffer geschlagen und zu Boden gebracht“, sagte die 54-Jährige weiter. Der Kellner eines anderen Restaurants habe ihn anschließend mit einem Stuhl fixiert.