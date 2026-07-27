Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Angriff in Paris

Mann attackiert Frauen mit Messer – eine schwanger

Ausland
27.07.2026 16:26
In Paris ereignete sich am Montag ein Messerangriff.
In Paris ereignete sich am Montag ein Messerangriff.(Bild: AFP/AFP or licensors)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Mann hat in Paris drei Frauen mit Messern attackiert und zum Teil schwer verletzt. Zwei der drei Frauen seien in einem gravierenden Zustand, schwebten aber nicht in Lebensgefahr, hieß es am Montag. Eines der Opfer sei schwanger, so der Stadtteilbürgermeister Geoffrey Boulard. Der Angreifer konnte festgenommen werden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Festnahme erfolgte laut Innenminister Laurent Nuñez durch einen Polizisten, der sich nicht im Dienst befand und zufällig vor Ort war. Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Montag gegen 11.30 Uhr an der Porte de Clichy im Nordwesten von Paris.

Eines der Opfer schwanger
Die drei verletzten Frauen wurden vor Ort erstversorgt und daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Eine Frau erlitt Verletzungen im Bauchraum, eine andere im Rückenbereich, dem Innenminister zufolge durch „zwei Küchenmesser“. Nuñez zufolge sind die Opfer 19, 24 und 36 Jahre alt. Eine von ihnen war nach Angaben des Stadtteilbürgermeisters schwanger.

Lesen Sie auch:
Bei der Akropolis in Athen kam es zu dem Messerangriff.
Attacke bei Akropolis
Messerangriff in Athen: Mann verletzt Urlauberpaar
21.07.2026
„Das ist mein Grätzl“
Messerangriff vor Kind: Klinge drang bis ins Hirn
22.05.2026

Zeugen hielten Verdächtigen fest
„Plötzlich haben wir einen Mann mit zwei Messern vorbeilaufen sehen, er hat auf drei Menschen eingestochen“, sagte die Augenzeugin Kheira Dellabed der Nachrichtenagentur AFP vor Ort. Sie arbeitet als Kellnerin in einem Restaurant in der Nähe. „Dann war da ein junger Mann mit einem kleinen Koffer, er hat ihn mit dem Koffer geschlagen und zu Boden gebracht“, sagte die 54-Jährige weiter. Der Kellner eines anderen Restaurants habe ihn anschließend mit einem Stuhl fixiert.

Anti-Terror-Staatsanwaltschaft „beobachtet Fall“
Bei der Festnahme habe der Angreifer daraufhin „Aussagen ohne Zusammenhang“ gemacht, teilte Nuñez weiter mit. Der Innenminister warnte davor, Mutmaßungen über die möglichen Hintergründe der Tat anzustellen. Die französische Anti-Terror-Staatsanwaltschaft teilte AFP mit, sie beobachte den Fall.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
27.07.2026 16:26
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf