Bürgermeister wirbt auf Social Media für „Eierbad“

Soziale Medien gehören heute zum Alltag – vor allem für Personen, die Teil des öffentlichen Lebens sind. Darunter natürlich auch Politiker. Da viele Menschen ihre Handys beim Scrollen durch Instagram und Co auf lautlos haben, braucht es Untertitel. Blöd nur, wenn diese KI-generiert sind und falsch mitschreiben ...
So geschehen in der Stadt Salzburg, wo sich Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) jeden Montag mit netten Worten an die Bewohner der Mozartstadt wendet.
Die Themen hier sind vielfältig, sie reichen vom Stadtfest über den Verkehr bis hin zu den Öffnungszeiten der städtischen Schwimmbäder. Letztere sind ab Dienstag bis Sonntag aufgrund der prognostizierten Hitzewelle länger offen, nämlich bis 20 Uhr.
Da die Untertitel der Videos offensichtlich durch künstliche Intelligenz erzeugt wurden, gab es dabei am Montag einen Übersetzungsfehler. Das Bad der „American Youth Association“ in der Alpenstraße in Salzburg – kurz: AYA-Bad – wurde so zum „Eierbad“ ...
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