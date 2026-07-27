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Prinz George soll erstmals für ein Mädel schwärmen

Royals
27.07.2026 16:00
Prinz George ist 13 und angeblich zum ersten Mal, zumindest ein wenig, in ein Mädchen ...
Prinz George ist 13 und angeblich zum ersten Mal, zumindest ein wenig, in ein Mädchen verschossen.(Bild: https://x.com/KensingtonRoyal)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Prinz George wird erwachsen. Der älteste Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate feierte erst vor wenigen Tagen seinen 13. Geburtstag – und schon steht der nächste große Meilenstein bevor. Im September wechselt der künftige König Großbritanniens auf das berühmte Eton College.

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Doch vor dem Start an der Elite-Schule sorgt nun ein ganz anderes Thema für Schlagzeilen: Angeblich soll George zum ersten Mal für ein Mädchen schwärmen.

Palastmitarbeiter: „Die Mädchen mögen ihn sehr“
Wie die deutsche „Bild“ unter Berufung auf einen Palastmitarbeiter berichtet, ist Prinz George an seiner bisherigen Lambrook School bei vielen Mitschülerinnen äußerst beliebt. Der Insider beschreibt den Thronfolger als humorvoll und charmant. Von königlichen Starallüren sei nichts zu spüren – stattdessen gelte George als unkompliziert und offen.

Demnach habe aber auch der junge Royal in den vergangenen Monaten begonnen, sich deutlich mehr für Mädchen zu interessieren. 

George mit Mama Kate beim Tennisturnier von Wimbledon. Der junge Thronfolger ist mittlerweile ...
George mit Mama Kate beim Tennisturnier von Wimbledon. Der junge Thronfolger ist mittlerweile schon fas so groß wie die Prinzessin von Wales und soll der „Frauenschwarm“ an seiner Schule sein.(Bild: AFP/ANDREW MATTHEWS)

Eine Mitschülerin soll ihm besonders wichtig sein
Besonders eine Schülerin soll es dem Prinzen angetan haben. Laut dem Bericht verbringt George auffallend viel Zeit mit einer Mitschülerin namens Juliette, die von ihren Freundinnen „Julie“ genannt werden soll.

Sie gilt als selbstbewusst und schlagfertig – und soll sich überhaupt nicht dafür interessieren, dass George eines Tages auf dem britischen Thron sitzen wird. Seine Mitschüler sollen ihn deswegen aufziehen.

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Ab September wartet das legendäre Eton College
Für George beginnt nach den Sommerferien aber ohnehin ein neuer Lebensabschnitt. Der 13-Jährige verlässt die Lambrook School und wechselt auf das traditionsreiche Eton College in Windsor. Dort gingen bereits sein Vater Prinz William und sein Onkel Prinz Harry zur Schule.

Die renommierte Internatsschule gilt als Kaderschmiede der britischen Elite. Die Schüler tragen bis heute die berühmte Frack-Uniform, wohnen in Internatshäusern und absolvieren einen streng geregelten Tagesablauf. Da Eton nur wenige Kilometer vom Adelaide Cottage der Familie entfernt liegt, kann George seine Eltern und Geschwister an den Wochenenden regelmäßig sehen.

Prinz George besucht ab September wie sein Vater William (im Bild 1995 an seinem ersten Tag) das ...
Prinz George besucht ab September wie sein Vater William (im Bild 1995 an seinem ersten Tag) das legendäre Eton College.(Bild: APA-Images / PA / John Stillwell)

Sommerferien mit der Königsfamilie
Bevor der Schulalltag beginnt, genießt Prinz George noch die letzten unbeschwerten Wochen der Sommerferien. Traditionell verbringt die Familie Wales gemeinsam mit König Charles III. den August auf Schloss Balmoral in Schottland. Wanderungen, Angeln, Grillabende und viel Zeit mit der Familie stehen dort auf dem Programm.

Wenn George Anfang September seine Schuluniform in Eton anzieht, wird er nicht nur der prominenteste Schüler des Landes sein. Mit dem Wechsel an die Eliteschule beginnt für den jungen Royal auch ein neuer Lebensabschnitt – und vielleicht tatsächlich die erste kleine Liebesgeschichte seines Lebens.

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