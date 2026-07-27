Nach Insolvenz: Deutsche Spielzeugfirma sperrt zu

Alle Mitarbeiter verlieren ihre Jobs

Besonders für die Mitarbeiter ist die Schließung des Familienunternehmens ein harter Schlag. Alle der über 110 Mitarbeiter wurden gekündigt. Viele von ihnen sind zwischen 50 und 62 Jahre alt und müssen nun einen neuen Job finden. Um den Verbleib der Angestellten bis zur Schließung zu sichern, plant das Management eine Treueprämie, wie die „Bild“ berichtet.