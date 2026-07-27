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Alle verlieren Jobs

Nach Insolvenz: Deutsche Spielzeugfirma sperrt zu

Deutschland
27.07.2026 15:48
Der deutsche Spielwarenhersteller „Rolly Toys“ ist vor allem für seine Spielzeugtraktoren ...
Der deutsche Spielwarenhersteller „Rolly Toys“ ist vor allem für seine Spielzeugtraktoren bekannt.(Bild: FOTOKERSCHI / FRANZ PLECHINGER)
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Von krone.at

Nach der Insolvenz ist für einen bekannten deutschen Spielzeughersteller endgültig Schluss. „Rolly Toys“ macht dicht. Die Mitarbeiter des Unternehmens trifft es besonders hart: Mehr als 110 Personen verloren ihre Jobs.

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Seit 60 Jahren produzierte die Franz Schneider GmbH & Co. KG unter dem Namen „Rolly Toys“ Gokarts, Schlitten, Kinder-Baufahrzeuge und Trettraktoren. Das Werk mit Sitz in Coburg in Bayern soll zum Jahresende zusperren.

„Nicht mehr zu retten“
„Die Produktion in Neustadt ist nicht mehr zu retten. Damit geht ein Stück Spielzeuggeschichte verloren“, sagte Geschäftsführer Frank Schneider zum „Fränkischen Tag“. Trotz monatelanger Bemühungen im Rahmen eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung konnte kein Investor für den Erhalt des Standorts gewonnen werden.

Alle Mitarbeiter verlieren ihre Jobs
Besonders für die Mitarbeiter ist die Schließung des Familienunternehmens ein harter Schlag. Alle der über 110 Mitarbeiter wurden gekündigt. Viele von ihnen sind zwischen 50 und 62 Jahre alt und müssen nun einen neuen Job finden. Um den Verbleib der Angestellten bis zur Schließung zu sichern, plant das Management eine Treueprämie, wie die „Bild“ berichtet.

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Ukraine-Krieg und US-Zölle sind Mitgrund für Schließung
Die Gründe für den wirtschaftlichen Niedergang der Firma sind vielschichtig. Neben stark gestiegenen Ausgaben für Energie und Material nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs belasteten auch neue US-Zölle sowie der Druck chinesischer Konkurrenz das Exportgeschäft. Ein schwerer Schlag war außerdem der Verlust des zweitgrößten Kunden im Jahr 2025.

Marke soll fortbestehen
Die Marke „Rolly Toys“ selbst soll jedoch weiter bestehen. Laut der Geschäftsführung werde derzeit mit zwei verbliebenen Interessenten verhandelt. Diese wollen die Fertigung der Trettraktoren, Gokarts und Schlitten an einem anderen Standort fortführen.

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