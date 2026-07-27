Kreuzbandriss! LASK-Stürmer fällt viele Monate aus

Was für eine veritable Hiobsbotschaft: Der LASK muss monatelang auf den schwer verletzten Ramiz Harakate verzichten!
Der Neo-Stürmer des Doublesiegers erlitt im Erstrundenspiel des ÖFB-Cups in Kalsdorf (7:0) einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie, wie die Linzer am Montag bekannt gaben.
Kam erst im Sommer vom GAK
Der 24-jährige Franzose wird demnach am Dienstag operiert.
Harakate war im Sommer vom GAK zum LASK gewechselt. Für die Grazer schoss er in der abgelaufenen Saison elf Tore in der Bundesliga.
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