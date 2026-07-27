Schon wieder trifft Meteotsunami auf Urlaubsort

Auffällige Serie in diesem Sommer

Bereits Mitte Juli hatte Stari Grad ein ähnliches Ereignis erlebt. Wie „Jutarnji list“ damals berichtete, stieg der Meeresspiegel in der Nacht plötzlich um rund 30 Zentimeter an. Das Wasser drang bis in Häuser, Restaurants und Cafés vor. Wenig später fiel der Pegel auf etwa 60 Zentimeter unter den Normalwert. Im flachen Hafen lagen daraufhin mehrere Boote auf dem Trockenen, während die Feuerwehr Wasser aus überfluteten Bereichen abpumpte.