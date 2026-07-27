Nächster Vikings-Erfolg: Florenz sehen und siegen

Der Text schreibt sich Woche für Woche von selbst, denn die Vienna Vikings hören in der American Football League Europe einfach nicht auf zu siegen. In „Home Of Football“ sprechen wir über den 68:6-Erfolg gegen die Firenze Red Lions, den AFL-Champion aus Graz sowie das Nationalteam, das im Herbst gegen Belgien und die Türkei ran muss.