Pogacar-Sieg ist für ÖRV-Profi ein Ritterschlag

Die ganze Welt staunt über Tadej Pogacar. Der slowenische Radstar gewann am Sonntag zum fünften Mal die Tour de France. Genauso bemerkenswert ist aber auch das UAE-Team rund um den Ausnahmekönner. Mit Felix Großschartner zählte ein ÖRV-Profi zu den wichtigsten Helfern.