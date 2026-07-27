Social-Media-Verbot für Kinder endlich beschlossen

„ID-Austria als Türsteher“

Viele Details kennen die „Krone“-Leser bereits: Betroffen sind Plattformen wie Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat und YouTube, denen bei Verstößen gegen die Altersgrenze auch saftige Strafen drohen. „Die Plattformen haben zu verantworten, dass ihr Produkt nicht für Unter-14-Jährige zugänglich ist. Das ist wie bei einem Club, da ist auch der Club dafür zuständig, dass der Türsteher darauf schaut, dass niemand unter einer gewissen Altersgrenze reinkommt. Sollte das nicht so sein, wird mit einer Strafe bis zu sechs Prozent des weltweiten Jahresumsatzes zu rechnen sein“, erklärte der zuständige Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP).