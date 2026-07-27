Die große Party nach 16 Saisonen in der 2. Liga

Auch an die drei Siege gegen Wacker in der Saison 2016/17 denkt die WSG-Legende, die gemeinsam mit Flo Toplitsch zehn Jahre beim Verein kickte, gerne zurück. Aber auch eine unglaublich lange Heimreise wird er nie vergessen: 2018 war die WSG im Winter in Spanien auf Trainingslager, als die Rückflüge ausfielen. Damit man rechtzeitig wieder zuhause war, fuhren sie mit dem Bus – 24 Stunden, auch weil der Busfahrer im Navi Wattenscheid statt Wattens eingegeben hatte