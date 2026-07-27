Knalleffekt: Grazer Neos-Chef tritt aus Partei aus

„Ich verzichte auf das Mandat und bin auch nicht mehr Mitglied der NEOS“, bestätigt Pointner im Gespräch mit der „Krone“. Über die Hintergründe schweigt er – „mehr gibt es dazu nicht zu sagen.“ Generell wird der Dirigent, der in den vergangenen Jahren Mitglied des Grazer Gemeinderats war, der Politik den Rücken kehren: enttäuscht, so viel ist herauszuhören. Er werde sich künftig wieder der Musik widmen, sagt er zur „Krone“. Von den steirischen NEOS hört man, dass man sehr irritiert über den Schritt Pointners sei. Man habe seit Wochen keinen Kontakt mehr zu ihm, er reagiere auf keine Anrufe und habe auch an keinen Sitzungen nach der Wahl teilgenommen.