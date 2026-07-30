Straftäter brüllte, Pilot wollte nicht abheben

Im Mai 2024 wurde ein Algerier das erste Mal festgenommen – einen aufrechten Aufenthaltstitel hatte er nicht. Danach folgte eine Abwechslung aus Anträgen, Enthaftungen und Untertauchen. Am Donnerstag sollte der verurteilte Straftäter nun abgeschoben werden. Aus dem Flugzeug musste er aber wieder aussteigen. Wegen des Kapitäns ...
Beim Urteil des Bundesverwaltungsgerichts stellt es einem die Haare auf. Wie die „Krone“ berichtete, lieferte sich ein junger Algerier ein Katz-und-Maus-Spiel. Am 5. April 2024 wurde der Mann das erste Mal wegen mutmaßlichen Einbruchsdiebstahls festgenommen – und zwei Tage später das erste Mal wieder entlassen.
Enthaftet und untergetaucht – schon wieder
Danach tauchte der Algerier insgesamt fünfmal (!) unter. Er wurde jedes Mal wieder straffällig, festgenommen und wieder enthaftet. Am 14. Mai 2025 sollte er das erste Mal abgeschoben werden. Wegen eines Folgeantrags auf internationalen Schutz muss der Flug storniert werden. Der Straftäter wird entlassen, taucht wieder unter. Das Urteil ist das Protokoll eines behördlichen Versagens.
Dem wollte man jetzt aber Herr werden. Das Bundesverwaltungsgericht lehnte die letzte Beschwerde gegen die Schubhaft des Algeriers ab. Und heute, Donnerstag, 30. Juli, hätte er in ein Flugzeug Richtung Heimat steigen sollen. Was er am Flughafen Wien-Schwechat tatsächlich sogar tat, vom Boden hob die Maschine aber nie ab ...
Pilot wollte mit Straftäter nicht abheben
Laut Innenministerium scheiterte die Abschiebung nämlich im letzten Moment. Dieses Mal aber nicht wegen irgendwelcher Anträge oder Beschwerden. Der Straftäter habe im Flugzeug herumgeschrien, sich so benommen, dass der Pilot schließlich sagte: So hebt er nicht ab. Und der Kapitän hat in solchen Fällen das letzte Wort.
Also wurde der Algerier wieder ins Polizeianhaltezentrum zurückgebracht. Das BMI bestätigt jedoch: „Es ist bereits ein Flug für die kommenden Tage organisiert.“ Dieses Mal will man den Piloten im Vorfeld informieren, damit es dann auch klappt.
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