Straftäter brüllte, Pilot wollte nicht abheben

Enthaftet und untergetaucht – schon wieder

Danach tauchte der Algerier insgesamt fünfmal (!) unter. Er wurde jedes Mal wieder straffällig, festgenommen und wieder enthaftet. Am 14. Mai 2025 sollte er das erste Mal abgeschoben werden. Wegen eines Folgeantrags auf internationalen Schutz muss der Flug storniert werden. Der Straftäter wird entlassen, taucht wieder unter. Das Urteil ist das Protokoll eines behördlichen Versagens.