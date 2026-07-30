Musk unterstützt Trumps Republikaner wieder

Musk hatte im Wahlkampf 2024 mehr als 250 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 219 Millionen Euro) an Trump gespendet. Das brachte ihm zu Beginn von dessen zweiter Amtszeit die Rolle eines engen Vertrauten ein. Er war oft an der Seite des Präsidenten zu sehen und wurde damit beauftragt, die Ausgaben des Staatsapparats zu kürzen. Dabei gingen Musk und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter im Gremium DOGE zum Teil äußerst rabiat vor. So wurde die Entwicklungshilfe beispielsweise „in den Holzhäcksler geworfen“, wie er es formulierte. Es folgten Proteste, die auch auf das Geschäft von Musks Elektroauto-Hersteller Tesla durchschlugen.