Frankreichs Feuerwehr kämpft gegen „Zombiefeuer“

„Das Feuer ist überall, es schwelt. Es wird mindestens Wochen, wenn nicht Monate dauern, bis wir es schaffen, es vollständig zu löschen. Wir müssen das gesamte Gebiet genau überwachen“, sagte Feuerwehrmann Cyril Venière. Das Gebiet eines Waldbrands in der gleichen Region 2022 werde immer noch überwacht. Zwei Jahre lang hätten Feuerwehrleute immer wieder Reste des Feuers entdeckt. Auch damals hätten „Zombiefeuer“ viele Probleme bereitet, sagte Kommandant des Feuer- und Rettungsdienstes in der Gironde, Matthieu Jomain. „Sie tauchen hier und dort auf, ohne unbedingt einem Muster zu folgen.“ Feuerwehrleute hätten Stück für Stück Asche und Erde abgetragen, um Brandherde tief in der Erde zu finden.