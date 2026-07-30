Hier stellen sich Hunderte Touris zum Wandern an!

Touris warteten auf Shuttle-Busse

Die Wanderer stellten sich wohl an, um auf Shuttlebusse zu warten, die zum Parkplatz an der Auronzo-Hütte fahren. Ein Grund dafür ist, dass seit diesem Jahr nur noch 800 Autos pro Tag über die Mautstraße zur Hütte fahren dürfen. Wer einen der Plätze ergattern will, muss früh genug reservieren und etwa 40 Euro bezahlen – weshalb für viele Besucher nur der Shuttle bleibt.