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Video zeigt Wahnsinn

Hier stellen sich Hunderte Touris zum Wandern an!

Ausland
30.07.2026 17:04
Die Drei Zinnen in den Dolomiten zählen zu den bekanntesten Naturmotiven der Alpen.
Die Drei Zinnen in den Dolomiten zählen zu den bekanntesten Naturmotiven der Alpen.(Bild: Krone-Collage/Hannes Wallner, Screenshot/Instagram @dafne_kt)
Porträt von Elena Mayrhofer
Von Elena Mayrhofer

Es sind unglaubliche Szenen, die sich in den Dolomiten abspielen. Um die beeindruckende Gebirgslandschaft zu sehen, stellen sich offenbar Hunderte Menschen in die Warteschlange. Ihr Ziel: ein Shuttlebus, der sie zu einer beliebten Berghütte bringen soll.

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Die Drei Zinnen sind seit mehreren Jahren das Ziel zahlreicher Touristen.  Jetzt scheint der Massentourismus in den Alpen neue Ausmaße anzunehmen. Ein Video aus Misurina zeigt, wie zahlreiche Menschen sich Hunderte Meter lang anstellen, um die Felsformation zu sehen.

Hier sehen Sie das Video der Warteschlange:

Touris warteten auf Shuttle-Busse
Die Wanderer stellten sich wohl an, um auf Shuttlebusse zu warten, die zum Parkplatz an der Auronzo-Hütte fahren. Ein Grund dafür ist, dass seit diesem Jahr nur noch 800 Autos pro Tag über die Mautstraße zur Hütte fahren dürfen. Wer einen der Plätze ergattern will, muss früh genug reservieren und etwa 40 Euro bezahlen – weshalb für viele Besucher nur der Shuttle bleibt.

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Video trat Debatte über Massentourismus los
Die Aufnahmen der Menschenmassen lösten neue Debatten über Massentourismus in den Dolomiten aus. Laut Roberto Pais, dem Tourismusdezernenten von Auronzo di Cadore, stellen die im Internet verbreiteten Szenen jedoch keinen dauerhaften Zustand darSie seien auf einen besonders starken Besuchertag nach mehreren Tagen mit schlechtem Wetter zurückzuführen.

Behörden kämpfen gegen rücksichtslose Wanderer
Die italienischen Behörden beschlossen erst vor wenigen Wochen, die Kontrollen auf Wanderwegen und in Waldgebieten in Cortina d‘Ampezzo (Venetien) und den Dolomiten zu verstärken. Dadurch wollen sie verstärkt gegen rücksichtslose Wanderer vorgehen, die etwa unerlaubte Picknicks machen, illegal Campen oder ihren Müll liegen lassen.

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