Zeuge vor Gericht? Immer die Zahnbürste einpacken!

Die Zeugin und eine mögliche Verleumdung

Der Angeklagte hockt dort, mit gesenktem Blick, und man sieht förmlich die Hoffnung in ihm hochsteigen: Im Grunde sagen die jetzt alle für mich aus! Die Richterin meint zu einer der Zeugin: „Er sitzt in Haft aufgrund Ihrer Angaben. Er ist mäßig freiwillig hier.“ Und: „Es steht für Sie ein Strafverfahren wegen Verleumdung im Raum. Ich kann über Sie die Beugehaft verhängen, wenn Sie keine Antworten liefern. Ich hoffe, Sie haben Ihre Zahnbürste mit.“ Die wortkarge Replik: „Vielleicht waren die Angaben überzogen an diesem Tag.“