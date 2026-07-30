LIVE ab 20.30 Uhr: Austria gegen FK Liepaja

Mit Liepaja gastiert auch Marvin Martins in Wien. Der ehemalige Austria-Verteidiger fehlte vor einer Woche aufgrund einer Rot-Sperre. Am vergangenen Wochenende siegten die Letten in der Meisterschaft gegen Jelgava 2:0, wobei Liepaja schon nach 50 Sekunden in Führung gegangen war. Trainer Vladimirs Vasiļjevs erhofft dies auch für Wien. „Warum sollten wir den Glauben an Wunder aufgeben?“, sagte er. Es gelte, Tore zu erzielen. „Am besten so schnell wie möglich.“