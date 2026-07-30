Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Europacup-TICKER

LIVE ab 20.30 Uhr: Austria gegen FK Liepaja

Conference League
30.07.2026 04:48
Werden die Austrianer wie im Hinspiel in Litauen auch in Wien jubeln können?
Werden die Austrianer wie im Hinspiel in Litauen auch in Wien jubeln können?(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Rückspiel zur 2. Runde der Conference-League-Quali: Die Wiener Austria muss gegen den FK Liepāja ran! Wir berichten live (siehe unten).

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Hier der LIVETICKER:

Die Austria strebt vor dem Bundesliga-Auftakt am Wochenende nach dem nächsten Sieg. Nach dem 2:0 in Lettland sollte das Rückspiel der zweiten Quali-Runde zur Conference League gegen den FK Liepaja zur violetten Pflichtübung werden. Trainer Stephan Helm wirft wieder die Rotationsmaschine an, er betonte trotz der vermeintlich klaren Ausgangslage: „Wir haben eine gute Basis legen können, trotzdem ist der Job noch nicht erledigt.“

Stephan Helm
Stephan Helm(Bild: GEPA)

Voller Fokus ist laut Helm gefordert. Nur verwalten will die Austria das Ergebnis nicht. „Wir gehen ins Spiel, um zu gewinnen. Das steht außer Frage“, sagte der Austria-Coach. Aleksandar Dragovic wird seinem Team nach der im ÖFB-Cup erlittenen Kopfverletzung fehlen. Auch Philipp Wiesinger steht in der Abwehr noch nicht zur Verfügung.

Austria will „Null halten“
Die Austria will wieder aus einer gesicherten Defensive agieren. „Wir haben einen 2:0-Vorsprung, aber es kann immer was passieren. Wir wollen schauen, dass wir hinten die Null halten und vorne Nadelstiche setzen“, meinte Hinspiel-Torschütze Florian Wustinger. Läuft alles nach Plan, kann die Austria bei einem günstigen Spielstand wieder Stammkräfte schonen.

Johannes Eggestein
Johannes Eggestein(Bild: GEPA)

In den ersten beiden Pflichtspiel-Auftritten dieser Saison sind die Favoritner ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Dem Sieg bei Liepaja folgte ein 5:0 beim Wiener Sport-Club im ÖFB-Cup. Johannes Eggestein traf dreimal, der Deutsche ist aus der Startelf derzeit nicht wegzudenken. Gleichzeitig betonte Helm inmitten der englischen Wochen: „Auch diese Spieler können nicht permanent auf dem Platz stehen.“

Larnaka oder Beitar mögliche Gegner
Gelingt der Austria der Aufstieg, geht es in der schon kommende Woche ausgetragenen dritten Quali-Runde (Spieltermine 6./13. August) gegen AEK Larnaka oder Beitar Jerusalem. Die Israelis, bei denen nun Shon Weissman unter Vertrag steht, siegten im Hinspiel auf Zypern 1:0. Das Heimspiel am Donnerstag bestreitet Beitar im rumänischen Ploiesti.

Mit Liepaja gastiert auch Marvin Martins in Wien. Der ehemalige Austria-Verteidiger fehlte vor einer Woche aufgrund einer Rot-Sperre. Am vergangenen Wochenende siegten die Letten in der Meisterschaft gegen Jelgava 2:0, wobei Liepaja schon nach 50 Sekunden in Führung gegangen war. Trainer Vladimirs Vasiļjevs erhofft dies auch für Wien. „Warum sollten wir den Glauben an Wunder aufgeben?“, sagte er. Es gelte, Tore zu erzielen. „Am besten so schnell wie möglich.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Conference League
30.07.2026 04:48
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Autobahn-Abfahrtssperren nun auch für Einheimische
108.698 mal gelesen
Die Abfahrtssperren sollen an weniger Stellen, dafür effizienter kontrolliert werden.
Außenpolitik
Österreicher löst Eklat im UNO-Sicherheitsrat aus
92.106 mal gelesen
Menschenrechtler Volker Türk ist in den USA ein Feindbild.
Oberösterreich
Die Innviertler Horrorstrecke kommt nicht zur Ruhe
91.112 mal gelesen
Erst sechs Tage zuvor waren genau hier zwei Pkw-Lenker ums Leben gekommen
Österreich
Gurkerl-Alarm: Heimische Ware wird verdrängt
759 mal kommentiert
In den getesteten Gläsern stecken häufiger Gurken aus dem Ausland als aus Österreich. Genannt ...
Österreich
Die nächste Hitzewelle kommt: So heftig wird sie
717 mal kommentiert
Die Hitzewelle kommt, wie lange sie bleibt, ist noch offen.
Innenpolitik
Wehrdienst: Van der Bellen soll Grüne einfangen
670 mal kommentiert
Van der Bellen als Strippenzieher der Reform – nun soll er die Grünen ins Boot holen
Mehr Conference League
Vor Augen von Rangnick
„Liebe die Jungs!“ Rapid-Triplepack, dann Ansage
Europacup-TICKER
LIVE ab 20.30 Uhr: Austria gegen FK Liepaja
Stimmen zum Spiel
Rapidler „offensiv immer gefährlich“
Conference League
Rapid stürmt mit Kantersieg in nächste Quali-Runde
Sport Tv Logo
Rapid im Europacup
Nur Rasen ist krank – alle heiß auf Premiere

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf