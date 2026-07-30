Eine Nachfolgerin, die brav vor Ruck salutierte

Man kann in Würde, mit erhobenem Haupt gehen – oder sich durch die Hintertür schleichen. Zweiteres hat der langjährige, gerade noch überaus mächtige Wiener Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck gewählt: Ein Abgang ohne Erklärung, außer, dass er sich ins Privatleben zurückziehe.
Seine Stellvertreterin übernimmt. Margarete Kriz-Zwittkovits, das ist jene Frau, die, wie die von „Krone“ und Profil vor nicht einmal zwei Wochen veröffentlichten Gesprächsprotokolle belegen, von Ruck zugunsten seines Sohnes „auf Befehl“ auf ihr Wiener Gemeinderatsmandat verzichtet hatte. Sie habe, sagte Ruck laut diesem Protokoll, zum Befehl „salutiert“.
Vor wenigen Tagen hatte sie neuerlich vor Ruck „salutiert“, als sie ihn öffentlich verteidigte und einen „Frauenförderer“ nannte. Nun „salutiert“ sie neuerlich – und übernimmt selbst Rucks Amt in der Wiener Wirtschaftskammer und im ÖVP-Wirtschaftsbund.
Bemerkenswert, wie Kriz-Zwittkowits in einem dürren Statement den Rücktritt von Walter Ruck und ihre eigene Amtsübernahme einbegleitet: Die Ereignisse der vergangenen Wochen hätten zu Irritationen geführt, die von der Arbeit abgelenkt haben. Potz-Blitz. „Irritationen“? Wenn das nicht ein starkes Statement ist. Da dürfte der heimliche „Frauenförderer“ Walter Ruck wieder einmal einen Befehl erteilt haben – und seine Stellvertreterin hat offensichtlich brav „salutiert“.
Es wird für die Wirtschaftskammer noch ein hartes Stück Arbeit sein, den durch Ruck entstandenen grauslichen Mief von Postenschacherei, Frauen-Missachtung und übler Nachrede über Minister, Industrie und gleich ganze Bundesländer zu verblasen. Zarte Worte von „Irritationen“ werden da bei weitem nicht reichen.
Und bei der braven Soldatin als Nachfolgerin wird ganz genau beobachtet werden, ob sie weiter Ruck-Befehle aus dem Hintergrund erhält – und weiter „salutiert“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.