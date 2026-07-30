Eine Nachfolgerin, die brav vor Ruck salutierte

Bemerkenswert, wie Kriz-Zwittkowits in einem dürren Statement den Rücktritt von Walter Ruck und ihre eigene Amtsübernahme einbegleitet: Die Ereignisse der vergangenen Wochen hätten zu Irritationen geführt, die von der Arbeit abgelenkt haben. Potz-Blitz. „Irritationen“? Wenn das nicht ein starkes Statement ist. Da dürfte der heimliche „Frauenförderer“ Walter Ruck wieder einmal einen Befehl erteilt haben – und seine Stellvertreterin hat offensichtlich brav „salutiert“.