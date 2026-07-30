Tausende Migranten stürmen spanische Exklave Ceuta

Regierung „stockt Ressourcen auf“

Die Regierung habe ihre Ressourcen aufgestockt, „um die Sicherheit und die Kontrolle der Migration sowie die notwendige humanitäre Hilfe zu gewährleisten, damit auf See keine Menschenleben gefährdet werden“, teilte das spanische Innenministerium mit. Dabei würden sie mit der marokkanischen Regierung zusammenarbeiten. Ceuta hat – wie die spanische Exklave Melilla – die einzige Landgrenze der EU mit Afrika. Deshalb sind die Gebiete regelmäßig Ziel von Menschen, die auf ein besseres Leben in Europa hoffen.

Einige vergleichen die Situation mit der schweren Krise von 2021, als an einem einzigen Tag rund 5000 Marokkaner die Grenze überquerten und damit die spanischen Verwaltungskapazitäten und die diplomatischen Beziehungen zum Nachbarland stark belasteten.