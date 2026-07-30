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ORF krempelt Fußball-Liga-Sendungen komplett um!

Bundesliga
30.07.2026 16:25
An Samstagen gibt‘s vom ORF keine eigene Fußball-Sendung mehr ...
An Samstagen gibt‘s vom ORF keine eigene Fußball-Sendung mehr ...(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Neue Liga-Saison im rot-weiß-roten Fußball, neue Berichterstattung im ORF: Anders als bisher verzichten die Küniglberger künftig auf eine eigene Fußball-Sendung am Samstagabend, dafür wird es eine sonntägliche Highlight-Sendung namens „Fußball am Sonntag“ geben!

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Diese ist erstmals am 2. August um 18.15 Uhr in ORF 1 zu sehen und wartet mit allen Toren sowie den wichtigsten Szenen aus der Bundesliga, dem Geschehen aus der 2. Liga und der Frauen-Fußball-Bundesliga auf.

Abseits des ORF gibt‘s den Liveticker auf krone.at
Auch soll ein Blick auf die Performance der österreichischen Legionäre in den jeweiligen Ligen geworfen werden, wurde in einer Aussendung angekündigt.

(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)

Live sind alle Spiele der Fußball-Bundesliga beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen- und natürlich darüber hinaus via Liveticker auf krone.at mitzuverfolgen!

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