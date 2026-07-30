Tschechien findet Infantino-Plan „nicht schlecht“

Es geht um viel Geld

FIFA-Boss Infantino hat gut eine Woche nach dem WM-Finale in den USA wissen lassen, mit dem potenziellen Verkauf eines Teils seiner kommerziellen Rechte etwa an der WM Milliarden einspielen zu wollen. Nach bisherigen Informationen soll die FIFA dadurch Einnahmen von mehr als vier Milliarden US-Dollar (rund 3,5 Mrd. Euro) erzielen, wovon auch die teilhabenden Verbände profitieren sollen.