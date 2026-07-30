Jetzt liest Babler FIFA-Boss Infantino die Leviten

„Aus den bedenklichen Entwicklungen in den USA müssen wir auch in Europa unsere Lehren ziehen. Der Fußball darf sich nicht immer weiter von den Fans entfernen. Die dynamischen Preismodelle machen den Sport für immer weniger Menschen zugänglich“, sagte der Vizekanzler und warnte: „Durch die Investoren-Pläne wächst der Druck weiter, sportliche Grenzen zugunsten von Gewinnmaximierung zu verschieben.“