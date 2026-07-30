Aufregung um entlaufene Vogelspinne im Gemeindebau

Kann bis zu einem Meter weit springen

Die vermisste Spinne sei im Stiegenhaus unterwegs und „irgendwo hier“ zu finden. Gleichzeitig warnte der Besitzer aber auch vor einer kleinen Überraschung: „Timo“ könne „überraschend bis zu einem Meter weit springen“. Die Nachbarn sollten ihn deshalb bitte nicht erschlagen oder anfassen, sondern einfach Bescheid geben. „Ich hole ihn ab“, schrieb der Besitzer auf den Zettel.