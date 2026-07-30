Cardi B packt über ihre Po-Verkleinerung aus

Rapperin Cardi B erhielt im Alter von 21 Jahren Biopolymer-Injektionen, um ihren Po zu formen und zu vergrößern. Leider passte das neue Gesäß danach eigentlich gar nicht zu ihrem Körper.
Nun erklärte die 33-Jährige, dass sie sich bereits im Jänner 2024 einer Operation unterzogen habe, um das Ergebnis an ihre Körpergröße von rund 1,60 Metern anzupassen. Während einer Instagram-Liveübertragung sagte die „I Like It“-Interpretin: „Viele von euch sagen mir ständig, ich solle meinen Po verkleinern lassen. Neuigkeit: Das habe ich bereits getan.“
Könnte absacken
Cardi erklärte außerdem, dass sie sich nicht einfach einer Fettabsaugung am Gesäß unterziehen könne. Ihre Haut sei inzwischen „etwas locker“, weshalb ihr Po so stark wackle. Die Grammy-Gewinnerin erläuterte: „Wenn ich einfach nur Fett absaugen lassen würde, könnte mein Po absacken. Dafür müsste ich mich operieren lassen und das mache ich nicht. Ich werde mich nicht für vier Monate außer Gefecht setzen. Ich bin unterwegs. Ich mag meinen Körper so, wie er jetzt aussieht. Ich fühle mich wohl in meiner Haut.“
Sie ergänzte offen: „Ich bin sehr ehrlich. Ich hatte zwei Fettabsaugungen und eine Po-Verkleinerung.“ Der Eingriff sei nötig gewesen, weil sie selbst „eine kleine Frau“ sei.
Außerdem hat sie genug davon, dass über ihren Körper kommentiert und geurteilt wird. „Ihr tut so, als wärt ihr neu hier. Ihr seht meinen Körper doch schon seit Jahren“, sagte sie. Es sollten einfach alle aufhören zu hassen. Sie erzähle ja sogar, was sie machen lasse.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.