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„Könnte absacken“

Cardi B packt über ihre Po-Verkleinerung aus

Society International
30.07.2026 16:00
Cardi B hat ihre Proportionen anpassen lassen: nach ihrer Injektions-Behandlung war ihr Po doch ...
Cardi B hat ihre Proportionen anpassen lassen: nach ihrer Injektions-Behandlung war ihr Po doch zu groß geraten.(Bild: Getty Images via AFP)
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Von krone.at

Rapperin Cardi B erhielt im Alter von 21 Jahren Biopolymer-Injektionen, um ihren Po zu formen und zu vergrößern. Leider passte das neue Gesäß danach eigentlich gar nicht zu ihrem Körper. 

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Nun erklärte die 33-Jährige, dass sie sich bereits im Jänner 2024 einer Operation unterzogen habe, um das Ergebnis an ihre Körpergröße von rund 1,60 Metern anzupassen. Während einer Instagram-Liveübertragung sagte die „I Like It“-Interpretin: „Viele von euch sagen mir ständig, ich solle meinen Po verkleinern lassen. Neuigkeit: Das habe ich bereits getan.“

Könnte absacken
Cardi erklärte außerdem, dass sie sich nicht einfach einer Fettabsaugung am Gesäß unterziehen könne. Ihre Haut sei inzwischen „etwas locker“, weshalb ihr Po so stark wackle. Die Grammy-Gewinnerin erläuterte: „Wenn ich einfach nur Fett absaugen lassen würde, könnte mein Po absacken. Dafür müsste ich mich operieren lassen und das mache ich nicht. Ich werde mich nicht für vier Monate außer Gefecht setzen. Ich bin unterwegs. Ich mag meinen Körper so, wie er jetzt aussieht. Ich fühle mich wohl in meiner Haut.“

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Sie ergänzte offen: „Ich bin sehr ehrlich. Ich hatte zwei Fettabsaugungen und eine Po-Verkleinerung.“ Der Eingriff sei nötig gewesen, weil sie selbst „eine kleine Frau“ sei. 

Außerdem hat sie genug davon, dass über ihren Körper kommentiert und geurteilt wird. „Ihr tut so, als wärt ihr neu hier. Ihr seht meinen Körper doch schon seit Jahren“, sagte sie. Es sollten einfach alle aufhören zu hassen. Sie erzähle ja sogar, was sie machen lasse. 

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