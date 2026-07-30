Cardi B packt über ihre Po-Verkleinerung aus

Könnte absacken

Cardi erklärte außerdem, dass sie sich nicht einfach einer Fettabsaugung am Gesäß unterziehen könne. Ihre Haut sei inzwischen „etwas locker“, weshalb ihr Po so stark wackle. Die Grammy-Gewinnerin erläuterte: „Wenn ich einfach nur Fett absaugen lassen würde, könnte mein Po absacken. Dafür müsste ich mich operieren lassen und das mache ich nicht. Ich werde mich nicht für vier Monate außer Gefecht setzen. Ich bin unterwegs. Ich mag meinen Körper so, wie er jetzt aussieht. Ich fühle mich wohl in meiner Haut.“