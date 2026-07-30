Traum vom zweiten Titel in Maspalomas geplatzt

Blitzstart von Siskova

Die 25-jährige Nummer 238 der Welt machte von Beginn an Druck, gewann die ersten fünf Ballwechsel und nutzt gleich ihre zweite Breakchance zur 2:0-Führung. Grabher fand zwar eine Chance zum umgehenden Rebreak vor, ließ diese allerdings aus und lag somit rasch 0:3 zurück. Nachdem Siskova drei weitere Chancen ausgelassen hatte, der Vorarlbergerin das Service abzunehmen, nutzte sie ihre vierte Möglichkeit und fixierte mit ihrem zweiten Break nach nur 40 Minuten den 6:2-Satzgewinn.