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Robert Pattinson: Tochter nennt ihn „Batman-Papa“

Society International
30.07.2026 17:00
Liebenswertes Familiengeheimnis gelüftet: Robert Pattinson ist zu Hause „Daddy Batman“.
Liebenswertes Familiengeheimnis gelüftet: Robert Pattinson ist zu Hause „Daddy Batman“.(Bild: AP/Scott A Garfitt)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schauspieler Robert Pattinson wird von seiner zweijährigen Tochter nicht einfach nur Papa oder Daddy genannt. Sie hat ihm einen ganz besonderen Spitznamen verpasst. Sie nennt ihn „Daddy Batman“, also „Batman-Papa“.

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Der 40-jährige Schauspieler spielte 2022 die Hauptrolle in Matt Reeves‘ Superheldenfilm „The Batman“. Weil er derzeit erneut in das Fledermaus-Kostüm schlüpft, verbindet seine Tochter ihren Vater inzwischen mit der berühmten Comicfigur.

FaceTime-Anrufe beim „Batman“-Papa
Seine Verlobte Suki Waterhouse erzählte im Podcast „And The Writer Is…“: „Sie nennt ihn jetzt ,Daddy Batman‘, weil er in den nächsten sieben Monaten bei jedem FaceTime-Anruf so aussieht.“

Robert steht aktuell für „The Batman: Part II“ vor der Kamera, nimmt sich aber dennoch Zeit für seine Familie. Suki erzählte lachend: „Heute hat sie mit ihrem Papa per FaceTime gesprochen, während er komplett mit Blut bedeckt war und riesige schwarze Ringe um die Augen hatte. Und wir sagen einfach: ,Alles gut.‘“

Weil Robert Pattinson wieder als „Batman“ vor der Kamera steht, sieht seine Tochter ihn ständig ...
Weil Robert Pattinson wieder als „Batman“ vor der Kamera steht, sieht seine Tochter ihn ständig in der Maske und nennt ihn nur noch „Daddy Batman“.(Bild: APA/AFP or licensors)

„Sie weiß, was ich mache“
Die Schauspielerin verriet außerdem, dass ihre Tochter inzwischen versteht, womit ihre Eltern ihren Lebensunterhalt verdienen. Suki sagte: „Sie weiß jetzt, was ich mache. Neulich haben wir uns ein Bilderbuch über Berufe angesehen und sie zeigte auf ein Mädchen mit einer Gitarre und sagte: ,Das ist dein Beruf.‘“

Die in London geborene Künstlerin erklärte außerdem, dass sie eines Tages wieder verstärkt als Schauspielerin arbeiten möchte. Derzeit konzentriere sie sich jedoch vor allem auf ihre Musikkarriere. Im Gespräch mit „Variety“ sagte sie: „Der Wunsch zu schauspielern ist nach wie vor absolut da. Es geht eher darum, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Tourneen werden lange im Voraus geplant, und gleichzeitig muss ich das Familienleben organisieren.“

Suki Waterhouse ist seit 2023 mit Pattinson verlobt. Das gemeinsame Töchterchen ist inzwischen ...
Suki Waterhouse ist seit 2023 mit Pattinson verlobt. Das gemeinsame Töchterchen ist inzwischen zwei Jahre alt.(Bild: AP/Andy Kropa)

Suki Waterhouse, die seit 2023 mit Robert Pattinson verlobt ist und bereits für Marken wie Burberry, Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Laura Mercier und Ferragamo modelte, betonte außerdem, dass sich die Film- und Musikbranche stark unterscheiden.

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Die Schauspielerin, die unter anderem in Filmen wie „Love, Rosie“, „Die Bestimmung – Insurgent“, „The Bad Batch“, „Assassination Nation“ und „Pokémon Meisterdetektiv Pikachu“ mitwirkte, sagte: „Es dauert lange, bis man an einen Punkt kommt, an dem man wirklich eine eigene Stimme hat - besonders in dieser Branche. Als junge Frau ist das verdammt hart. Und wenn man älter wird, merkt man, dass eigentlich niemand so genau weiß, was er tut.“

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