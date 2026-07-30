Robert Pattinson: Tochter nennt ihn „Batman-Papa“

Die in London geborene Künstlerin erklärte außerdem, dass sie eines Tages wieder verstärkt als Schauspielerin arbeiten möchte. Derzeit konzentriere sie sich jedoch vor allem auf ihre Musikkarriere. Im Gespräch mit „Variety“ sagte sie: „Der Wunsch zu schauspielern ist nach wie vor absolut da. Es geht eher darum, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Tourneen werden lange im Voraus geplant, und gleichzeitig muss ich das Familienleben organisieren.“