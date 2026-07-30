ORF und Asyl überschwemmten das Verwaltungsgericht

Asyl-Höchststand seit 2018

Denn wenig überraschend: „Der Asylbereich macht nach wie vor den größten Teil aus“, merkt Urban an. Verfahren im Fremden und Asylwesen machten mehr als die Hälfte aller Neueingänge aus – so viel wie seit 2018 nicht mehr. Insgesamt waren es in ganz Österreich 15.720. Nur ein bisschen über fünf Prozent davon beschäftigen sich mit der Schubhaft von Asylwerbern.