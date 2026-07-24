Pogacar nach Triumph in Alpe d‘Huez vor Gesamtsieg

Vor der Krönung am Sonntag in Paris muss Pogacar noch die Königsetappe am Samstag über 170,9 Kilometer meistern, wenn das Ziel wieder in Alpe d‘Huez liegt. Dieses Mal wird der Skiort aber über den Col de Sarenne mit einem Abschnitt ohne Zuschauer angesteuert. Insgesamt warten auf die Fahrer 5450 zu überwindende Höhenmeter und drei Berge der höchsten Kategorie.