Warner-Übernahme durch Paramount auf Eis gelegt

Milliardenschwerer Deal mit Beigeschmack

Paramount und Warner Bros. hatten die Vereinbarung Ende Februar unterzeichnet, nachdem sich der Streamingdienst Netflix aus der Übernahmeschlacht zurückgezogen hatte. Ende April stimmten auch die Aktionäre zu. Das Geschäft hat ein Volumen von rund 111 Milliarden Dollar (rund 97 Milliarden Euro).