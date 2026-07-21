Sinja Kraus steht in Hamburg im Achtelfinale

Sinja Kraus und Lilli Tagger haben am Dienstag bei WTA-250er-Turnieren Auftaktsiege eingefahren. Die frischgebackene Kitzbühel-Siegerin Kraus gewann in Hamburg gegen die Lettin Darja Semenistaja 3:6,6:3,6:2 und bekommt es im Achtelfinale mit der Spanierin Sara Sorribes Tormo oder der Armenierin Alina Tscharajewa zu tun. Tagger setzte sich in Prag gegen die Chinesin Xinyu Gao 6:2,6:4 durch, sie trifft nun in der Runde der letzten 16 auf die Japanerin Mai Hontama.
Kraus brachte im ersten Satz nur ein Mal ihr Aufschlagsspiel durch, steigerte sich aber im zweiten Durchgang, in dem sie eine schnelle 4:0-Führung souverän zum Satzgleichstand nutzte. Im Entscheidungssatz zog Kraus schnell auf 5:0 davon und verwertete schließlich ihren vierten Matchball.
Tagger gegen Xinyu ungefährdet
Tagger benötigte für ihren Aufstieg lediglich zwei Sätze. Die Osttirolerin hatte gegen die Weltranglisten-244. Xinyu nur im zweiten Set etwas härter zu kämpfen, als sie bei 5:4 zwei Breakchancen abwehren musste, ehe sie mit ihrem zweiten Matchball alles klar machte.
Ein Erfolgserlebnis gab es auch für Julia Grabher. Die Kitzbühel-Finalistin feierte beim ITF-100-Event in Amstetten im ÖTV-Duell mit Ekaterina Perelygina einen 6:1,6:0-Sieg.
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