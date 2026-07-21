Sinja Kraus steht in Hamburg im Achtelfinale

Sinja Kraus und Lilli Tagger haben am Dienstag bei WTA-250er-Turnieren Auftaktsiege eingefahren. Die frischgebackene Kitzbühel-Siegerin Kraus gewann in Hamburg gegen die Lettin Darja Semenistaja 3:6,6:3,6:2 und bekommt es im Achtelfinale mit der Spanierin Sara Sorribes Tormo oder der Armenierin Alina Tscharajewa zu tun. Tagger setzte sich in Prag gegen die Chinesin Xinyu Gao 6:2,6:4 durch, sie trifft nun in der Runde der letzten 16 auf die Japanerin Mai Hontama.