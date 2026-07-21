Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aus Freibad in Italien

Hunderte gestohlene Liegen tauchen in Albanien auf

Ausland
21.07.2026 12:37
Albanien hat sich in den vergangenen Jahren zum beliebten Reise-Hotspot entwickelt
Albanien hat sich in den vergangenen Jahren zum beliebten Reise-Hotspot entwickelt(Bild: lukaszimilena - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Vor zwei Jahren verschwanden aus einem italienischen Badeort 350 Sonnenliegen. Jetzt sind die Liegen im Wert von 45.000 Euro wieder aufgetaucht – hunderte Kilometer entfernt, an einem Strand in Albanien. Trotz der Lösung des Rätsels um die verschwundenen Sonnenbetten scheinen diese wohl erst einmal zu bleiben, wo sie sind ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Im Juni 2024 verschwanden aus dem Schwimmbad „Onde Chiare“ in Reggio Emilia über Nacht 350 luxuriöse Sonnenliegen. Eine Touristin konnte schließlich Klarheit in den scheinbar unlösbaren Urlaubskrimi bringen: Als sie im albanischen Capo Rodoni Urlaub machte, fielen ihr am Strand Liegen mit dem Schriftzug des italienischen Bade-Clubs auf. Die Frau meldete ihren Fund den Betreibern des italienischen Freibads.

Liegen stehen noch immer in Albanien
Die Eigentümer erkannten ihre Liegen sofort wieder. Sie schalteten daraufhin einen in Albanien tätigen Anwalt ein. Trotzdem gelang es ihnen bisher nicht, die Strandliegen zurückzubekommen. Aktuelle Berichte in den sozialen Medien hätten gezeigt, dass die Sonnenbetten noch immer am selben Ort am albanischen Strand stünden und dort weiterhin genutzt würden.

„Wissen, wo sie sind, aber können sie nicht zurückbekommen“
Enrico Cavazzoni, Besitzer des Schwimmbads „Onde Chiare“, sagte gegenüber italienischen Medien: „Wir wissen, wo die Sonnenliegen sind, aber nach zwei Jahren finden wir keinen Weg, sie wiederzubekommen.“ Für die Betreiber des Bade-Clubs war der Diebstahl kein kleiner finanzieller Verlust. Die Liegen hatten einen Gesamtwert von rund 45.000 Euro. Über den Fall berichtete die italienische Zeitung „Il Messaggero“. 

Lesen Sie auch:
An mehreren beliebten Badeorten in Italien, darunter Jesolo (im Bild oben), sollen heuer neue ...
Neue Vorschriften
An der Adria verschwinden jetzt 20.000 Liegeplätze
15.06.2026
Alle Liegen reserviert
Deutscher klagt im Handtuchkrieg, kassiert 1000 €
08.05.2026

Albanien wird Reise-Hotspot
Albanien erfreut sich als Reiseziel immer größerer Beliebtheit: Als Urlaubszielland legte es um 75 Prozent zu. Dies zeigte kürzlich eine Mega-Studie des Kreditkartenanbieters Visa, bei der mehr als 78 Milliarden europäische Transaktionen im vorigen Jahr anonym ausgewertet wurden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
21.07.2026 12:37
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf