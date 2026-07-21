Hunderte gestohlene Liegen tauchen in Albanien auf

„Wissen, wo sie sind, aber können sie nicht zurückbekommen“

Enrico Cavazzoni, Besitzer des Schwimmbads „Onde Chiare“, sagte gegenüber italienischen Medien: „Wir wissen, wo die Sonnenliegen sind, aber nach zwei Jahren finden wir keinen Weg, sie wiederzubekommen.“ Für die Betreiber des Bade-Clubs war der Diebstahl kein kleiner finanzieller Verlust. Die Liegen hatten einen Gesamtwert von rund 45.000 Euro. Über den Fall berichtete die italienische Zeitung „Il Messaggero“.