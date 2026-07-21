Aus Freibad in Italien
Hunderte gestohlene Liegen tauchen in Albanien auf
Vor zwei Jahren verschwanden aus einem italienischen Badeort 350 Sonnenliegen. Jetzt sind die Liegen im Wert von 45.000 Euro wieder aufgetaucht – hunderte Kilometer entfernt, an einem Strand in Albanien. Trotz der Lösung des Rätsels um die verschwundenen Sonnenbetten scheinen diese wohl erst einmal zu bleiben, wo sie sind ...
Im Juni 2024 verschwanden aus dem Schwimmbad „Onde Chiare“ in Reggio Emilia über Nacht 350 luxuriöse Sonnenliegen. Eine Touristin konnte schließlich Klarheit in den scheinbar unlösbaren Urlaubskrimi bringen: Als sie im albanischen Capo Rodoni Urlaub machte, fielen ihr am Strand Liegen mit dem Schriftzug des italienischen Bade-Clubs auf. Die Frau meldete ihren Fund den Betreibern des italienischen Freibads.
Liegen stehen noch immer in Albanien
Die Eigentümer erkannten ihre Liegen sofort wieder. Sie schalteten daraufhin einen in Albanien tätigen Anwalt ein. Trotzdem gelang es ihnen bisher nicht, die Strandliegen zurückzubekommen. Aktuelle Berichte in den sozialen Medien hätten gezeigt, dass die Sonnenbetten noch immer am selben Ort am albanischen Strand stünden und dort weiterhin genutzt würden.
„Wissen, wo sie sind, aber können sie nicht zurückbekommen“
Enrico Cavazzoni, Besitzer des Schwimmbads „Onde Chiare“, sagte gegenüber italienischen Medien: „Wir wissen, wo die Sonnenliegen sind, aber nach zwei Jahren finden wir keinen Weg, sie wiederzubekommen.“ Für die Betreiber des Bade-Clubs war der Diebstahl kein kleiner finanzieller Verlust. Die Liegen hatten einen Gesamtwert von rund 45.000 Euro. Über den Fall berichtete die italienische Zeitung „Il Messaggero“.
Albanien wird Reise-Hotspot
Albanien erfreut sich als Reiseziel immer größerer Beliebtheit: Als Urlaubszielland legte es um 75 Prozent zu. Dies zeigte kürzlich eine Mega-Studie des Kreditkartenanbieters Visa, bei der mehr als 78 Milliarden europäische Transaktionen im vorigen Jahr anonym ausgewertet wurden.
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