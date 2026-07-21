Brasilien-Star nach Eingriff kaum wiederzuerkennen

Das lange Warten auf den ersten WM-Titel seit 2002 geht also noch mindestens vier Jahre weiter. Vinicius erzielte beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko vier Tore. Er war auch schon bei der WM 2022 in Katar dabei. Damals verloren die Brasilianer im Viertelfinale gegen Kroatien im Elfmeterschießen.