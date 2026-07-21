Brasilien-Star nach Eingriff kaum wiederzuerkennen

Da staunen auch seine Fans! Vinicius Junior überrascht kurz nach Ende der Weltmeisterschaft mit einem Look und ist dadurch kaum wiederzuerkennen.
Wie das brasilianische Medium „LeoDias“ berichtet, unterzog sich der Superstar in Goiania (Brasilian) einer kosmetischen Gesichtsbehandlung. Es handelte sich dabei um eine Kinnkorrektur. Dafür soll extra der bei Stars beliebte Dermatologe Alessandro Alarcao aus Miami angereist sein. Auch Influencerin Virginia Fonseca, die Herzdame des Kickers, war mit dabei.
Seine Fans sind überrascht. Auf aktuellen Aufnahmen in den sozialen Medien ist Vinicius für einige kaum wiederzuerkennen.
„Enorme Frustration“ nach WM-Aus
Die WM verlief für den Brasilianer und seine Teamkollegen enttäuschend. „Die Frustration ist enorm“, schrieb der 25-Jährige vor etwas mehr als einer Woche via Instagram. Die „Selecao“ war im Achtelfinale gegen Norwegen (1:2) ausgeschieden.
Das lange Warten auf den ersten WM-Titel seit 2002 geht also noch mindestens vier Jahre weiter. Vinicius erzielte beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko vier Tore. Er war auch schon bei der WM 2022 in Katar dabei. Damals verloren die Brasilianer im Viertelfinale gegen Kroatien im Elfmeterschießen.
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