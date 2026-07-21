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Drama um 48-Jährigen

Löschversuch endet tödlich: Hausbesitzer stirbt

Niederösterreich
21.07.2026 13:20
Der Hausbesitzer konnte nur noch tot in dem Gebäude gefunden werden.
Der Hausbesitzer konnte nur noch tot in dem Gebäude gefunden werden.(Bild: BFKDO Tulln, Pressedienst)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Ein Wohnhausbrand in Fels am Wagram im Bezirk Tulln in NÖ hat Dienstagfrüh ein Todesopfer gefordert. Der 48-jährige Hausbesitzer dürfte noch versucht haben, die Flammen selbst zu löschen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Rund 140 Feuerwehrleute standen im Großeinsatz.

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Kurz nach 7.20 Uhr wurden zahlreiche Feuerwehren zu einem Wohnhausbrand in Fels am Wagram alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Zunächst galt der Hausbesitzer als vermisst. Wegen akuter Einsturzgefahr konnte jedoch zunächst kein Atemschutztrupp in das Gebäude geschickt werden.

Enge Gasse erschwerte Einsatz
Eine besondere Herausforderung stellte die dichte Verbauung in der betroffenen Gasse dar. Den Einsatzkräften gelang es jedoch, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern. Unterstützt wurden die Löscharbeiten unter anderem mit einer Drehleiter.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude bereits in Flammen.
Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude bereits in Flammen.(Bild: BFKDO Tulln, Pressedienst)

Im Zuge des Einsatzes konnte der 48-jährige Hausbesitzer nur noch tot aus dem Brandobjekt geborgen werden. Nach Angaben der Polizei dürfte sich der Mann noch einmal in das bereits brennende Gebäude begeben haben, um Löschversuche zu unternehmen. Das Landeskriminalamt und das Bundeskriminalamt haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Komplizierte Nachlöscharbeiten
Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich aufgrund der großen Menge an gelagerten Gegenständen im Haus besonders aufwendig. Immer wieder mussten Glutnester abgelöscht werden. Insgesamt standen 14 Feuerwehren mit rund 140 Mitgliedern sowie Rettungsdienst und Polizei im Einsatz.

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