Löschversuch endet tödlich: Hausbesitzer stirbt

Im Zuge des Einsatzes konnte der 48-jährige Hausbesitzer nur noch tot aus dem Brandobjekt geborgen werden. Nach Angaben der Polizei dürfte sich der Mann noch einmal in das bereits brennende Gebäude begeben haben, um Löschversuche zu unternehmen. Das Landeskriminalamt und das Bundeskriminalamt haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.