Haben Sie diesem Mann Ihr Geld geborgt?

Mehr als 70 Betrugsdelikte

Nach bisherigen Ermittlungen soll der Verdächtige zwischen 23. April und 16. Juli mehr als 70 Betrugsdelikte begangen haben. Er sprach Menschen vor allem in Tiefgaragen oder Geschäftslokalen an und behauptete, sich aus seinem Auto ausgesperrt zu haben. Handy, Geldbörse und Ausweise seien im Fahrzeug eingeschlossen, zudem müsse er dringend nach Salzburg reisen.