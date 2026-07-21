Haben Sie diesem Mann Ihr Geld geborgt?

Mit einer erfundenen Notlage soll ein Mann monatelang Dutzende Menschen in Wien um ihr Geld gebracht haben. Mitte Juli klickten für den Verdächtigen die Handschellen. Die Polizei hat jetzt ein Foto des 41-Jährigen veröffentlicht, um weitere mögliche Opfer zu finden.
Jener mutmaßliche Trickbetrüger, vor dessen Masche Mitte Juli auch ein „Krone“-Leser gewarnt hatte, ist nun gefasst worden. Beamte nahmen den 41-Jährigen bereits am 16. Juli im 1. Bezirk auf frischer Tat fest.
Mehr als 70 Betrugsdelikte
Nach bisherigen Ermittlungen soll der Verdächtige zwischen 23. April und 16. Juli mehr als 70 Betrugsdelikte begangen haben. Er sprach Menschen vor allem in Tiefgaragen oder Geschäftslokalen an und behauptete, sich aus seinem Auto ausgesperrt zu haben. Handy, Geldbörse und Ausweise seien im Fahrzeug eingeschlossen, zudem müsse er dringend nach Salzburg reisen.
Rund 20.000 Euro Schaden
Unter dem Versprechen, das geliehene Geld bereits am nächsten Tag zurückzuzahlen oder zu überweisen, soll er seine Opfer dazu gebracht haben, ihm zwischen 100 und 600 Euro auszuhändigen. Der bisher bekannte Schaden beträgt laut Polizei rund 20.000 Euro.
Die „Krone“ hatte bereits Mitte Juli über einen Wiener berichtet, der auf genau diese Masche hereingefallen war. Damals schilderte der Mann, wie ihm der vermeintlich Gestrandete in einer Garage im 7. Bezirk eine Notlage vortäuschte und ihn schließlich um 300 Euro erleichterte.
Sollten Sie diesen Mann kennen, melden Sie sich umgehend bei der Polizei:
Weitere mögliche Geschädigte werden gebeten, sich beim Stadtpolizeikommando Landstraße unter der Telefonnummer 01/31310-58252 zu melden.
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